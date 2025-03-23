Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot doğal gaz fiyatı dün 12 bin 375 lira 57 kuruş olarak belirlendi, işlem hacmi ise 33 milyon 934 bin lira oldu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:31
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 375 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasası işlem hacmi 33 milyon 934 bin 640 lira olarak kaydedildi. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 406 bin 701 lira olmuştu.

Dün 1000 metreküp doğal gazın ticaret miktarı ise 2 milyon 750 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 994 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 756 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 242 milyon 442 bin 590 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasada arz edilen doğal gaz miktarı ise 242 milyon 506 bin 977 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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