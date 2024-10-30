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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Göstermekte

Yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3 bin, en düşük 1409,99 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:14
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artış Göstermekte

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Enerji borsa verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatları belirlendi. En yüksek fiyat 3 bin lira, en düşük fiyat ise 1409 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacmi ve Ortalamalar

Bugünkü işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %3,9 artarak 1 milyar 452 milyon 387 bin 647 lira seviyesine ulaştı. Gün öncesi elektrik piyasasında, en yüksek fiyat saat 08.00 ile 17.00-20.00 arasında 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 12.00'de 1409 lira 99 kuruş oldu.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Bugün için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 374 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 392 lira 88 kuruş olarak hesaplandı.

Önceden belirlenen fiyatlar arasında, bugüne ait diğer bilgilerde bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

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