Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlenmiştir.

İşlem Hacmi Değişimi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bügünkü devirde, dünkü günle kıyaslandığında yaklaşık %0,85 azalarak 1 milyar 414 milyon 904 bin 197 lira olarak kaydedilmiştir.

Fiyat Tespiti

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin lira, en düşük ise saat 12.00'de 863 lira 63 kuruş olarak belirlenmiştir.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 336 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 359 lira 63 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü Fiyat Durumu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük ise 550 lira olarak belirlenmiştir.