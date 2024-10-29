Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Yarın için belirlenen spot piyasa elektrik fiyatları, 3 bin lira ile 1050 lira arasında değişiklik gösterecek. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verileri doğrultusunda, gün öncesi piyasalarda işlem hacmi de artış yaşadı.

İşlem Hacmindeki Artış

Bugün, elektrik spot piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 397 milyon 559 bin 663 lira olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, bir önceki güne göre yaklaşık %24,4 bir artış gösterdi.

Fiyatların Detayları

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat bazında değişim göstermektedir. En yüksek fiyat 3 bin lira ile saat 08.00, 17.00 ve 18.00'de belirlenirken, en düşük fiyat 12.00'de 1050 lira olarak tespit edilmiştir.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasalarda, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 326 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 350 lira 41 kuruş olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü Fiyat Aralığı

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise 2 bin 937 lira 99 kuruş olarak en yüksek, 397 lira 99 kuruş ile en düşük seviyeye ulaşmıştır.