Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş

Spot piyasada elektrik fiyatı yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş; işlem hacmi %17,6 azalarak 1 milyar 217 milyon 218 bin 446 lira oldu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:13
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Gün öncesi piyasa ve spot verileri

Enerji piyasalarında dalgalanma sürüyor. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,6 azalarak 1 milyar 217 milyon 218 bin 446 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa saatlik fiyatları ve ortalamalar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük ise 12.00'de 128 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1.982 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1.989 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 380 lira 10 kuruş, en düşük 251 lira olarak kayıtlara geçti.

