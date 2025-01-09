Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3000 Lira

Spot elektrik piyasasında yarın için belirlenen 1 megavatsaat elektriğin fiyatları dikkat çekiyor. En yüksek fiyat 3 bin lira, en düşük fiyat ise 1533 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi bugün önceki güne göre %3,5 azalarak 1 milyar 728 milyon 951 bin 548 lira seviyesine düştü. Bu durumu değerlendirildiğinde, elektrik fiyatlarında önemli bir dalgalanmanın yaşandığı söylenebilir.

Gün öncesi piyasada, 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00'de 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 12.00'de 1533 lira 70 kuruş olarak kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasa verilerine göre, 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 497 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 12 kuruş olarak gerçekleşti.

Bugün itibarıyla spot piyasada 1 megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 98 kuruş fiyatla işlem gördü.