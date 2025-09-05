DOLAR
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 395, En Düşük 1900 Lira

Spot piyasada yarın elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1900 lira; işlem hacmi %7,8 azalarak 2 milyar 50 milyon 410 bin 316 lira gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:24
EPİAŞ verileri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 395 lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %7,8 azalarak 2 milyar 50 milyon 410 bin 316 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 19.00 ve 20.00'de 3 bin 395 lira, en düşük saat 12.00'de 1900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 71 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 72 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

