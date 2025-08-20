DOLAR
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın En Yüksek 3 bin 400 Lira

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 248 lira; işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 246 bin 934 lira oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:55
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 248 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 2 milyar 321 milyon 246 bin 934 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 248 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 140 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 134 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

