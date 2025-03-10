Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: 2.645 Lira ile Rekor Seviyeye Ulaştı

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Rekor Kırdı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2.645 lira, en düşük 130 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,7 artışla 1 milyar 105 milyon 859 bin 800 lira 59 kuruş oldu.

Fiyatların Güncel Durumu

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 2.645 lira, en düşük saat 13.00'te 130 lira olarak tespit edilirken, aritmetik ortalama fiyat 1782 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 1771 lira olarak kaydedildi.

Piyasa Eğilimleri

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik fiyatı 2.950 lira, en düşük 1.615 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, enerji sektöründeki dalgalanmaların ve fiyatların gelecekteki seyrini etkileyen faktörlerin önemli bir göstergesi olmaya devam ediyor.