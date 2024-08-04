Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot elektrik piyasasında yarın için belirlenen fiyatlar dikkat çekici bir şekilde değişim gösterdi. Bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 1749 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacmi Artışı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, bugünkü işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 14,5 artarak 1 milyar 798 milyon 699 bin 744 lira olarak gerçekleşti.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Yarın için gün öncesi piyasalarda en yüksek fiyat 18.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük fiyat ise 06.00’da 1749 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca, günlük ortalama fiyatlar da önemli bir göstergedir; bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalaması 2 bin 637 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 668 lira 15 kuruş olarak kaydedilmiştir.

Spot Piyasa Güncel Rakamları

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük 1345 lira 14 kuruş olarak belirlenmiştir.