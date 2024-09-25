Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Elektrik Fiyatlarıyla İlgili Yeni Gelişmeler

Spot piyasalarda bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1350 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin yayınladığı verilere göre, gün öncesi piyasada elektrik fiyatları önemli bir dalgalanma gösteriyor.

İşlem Hacminde Düşüş

Bugün itibarıyla, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi %2,4 azalarak 1 milyar 557 milyon 671 bin 370 lira seviyelerine geriledi. Piyasa analistleri, bu düşüşün çeşitli faktörlere bağlı olabileceğini ifade ediyor.

Fiyat Dalgalanmaları

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat dilimlerine göre değişiklik göstermekte. Örneğin; yarın saat 18.00 ve 19.00'da fiyat 3 bin lira olurken, saat 12.00'de 1350 lira olarak tespit edildi.

Ortalama Fiyatlar

Dünya genelinde elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 455 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca, bugünkü fiyatlar, en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1819 lira 98 kuruş seviyelerine ulaştı.