Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları

Spot piyasalarda bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 194 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 1,2 azalarak 1 milyar 613 milyon 477 bin 534 lira oldu.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat ise 12.00'de 2 bin 194 lira olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 628 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 651 lira 24 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 127 lira olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.