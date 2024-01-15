SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri hemen ATM'ye koşsun! 6000 TL sürpriz ödeme yatırılacak

EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ 6000 TL ÖDEME ALACAKLAR….

2024 yılına girilmesi ile birlikte bir çok vatandaş maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak eder oldu. Bununla birlikte emekli maaşlarına beklenen artışta emekliyi memnun etmeyince emekli isyan etti. Artışların beklenenin altında kalmasıyla emekliye de müjde geldi….





Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 37,56 olarak belirlenmişti. SGK uzmanı Özgür Erdursunda emekliler ve merak edenler için bu konuya açıklık getirdi. Türkiye'de enflasyonun hızlı yükselişi bir çok kişiyi zorladığı gibi en çok da emekliler zorlamaya deva ediyor.

EMEKLİLERİN DURUMU

SGK uzmanı Özgür Erdursun'da emekli maaşlarına yansıyacak zamlar ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Aylık 4500 TL maaş alan bir emekli bu artışla beraber 14.268 TL'alacak. 5000 TL maaş alan bir emekli 14.952 TL. 6000 TL maaş alan bir emekli de16.327 TL maaş alacak. Emekli maaşını en alt kademeden alan emeklilerin göz önüne alındığında maaşlarının ek düzenlemeler yapılması gündemde. Bu da emeklilerin gelirlerine olumlu olarak yansıyacak.