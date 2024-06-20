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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine iki ödeme birden! Bayram ertesi trink bu para yatacak

Kurban Bayramı’nda ikramiyelerine kavuşan emeklilere yeni iki ödeme müjdesi geldi. Bu ödemelerden kimler hangi şartlarda faydalanabilecek sorularının cevapları ve tüm detayları haberimizde…

Yayın Tarihi: 20.06.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:07
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine iki ödeme birden! Bayram ertesi trink bu para yatacak

Milyonları aşkın emekli Kurban Bayramı’nda ikramiye ödemelerini aldılar ancak bu ödemelerden sonra iki ödeme daha alabilecekleri haberi geldi. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ödemelerle ilgili detaylar haberimizde…

dizi

EMEKLİYE 2’Sİ 1 ARADA ÖDEME! BAYRAM SONRASI HEMEN BAŞLIYOR

Kurban Bayramı sonrası milyonlarca emekliye iki ödeme yapılacağı açıklandı. Ayrıntılar haberimizde…

EMEKLİ MAAŞI ALANLARA BAYRAM SONRASI YATACAK ÖDEME AÇIKLANDI. SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE 2’Sİ 1 ARADA ÖDEME GELİYOR.

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesinde ikramiye aldı. Bazı emekliler de bankaların sunduğu cazip promosyonlardan yararlanarak tatile rahat bir şekilde başladı. Kurban Bayramı sonrası emekliler için ek ödeme seçenekleri mevcut. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini bayram sonrası özel çifte ödemeler bekliyor. Ödeme tutarına ilişkin bilgi de geldi. Ödeme tek bir şartla yapılacaktır. Başvuru yapan emekliler istisnasız ek ödeme alma ayrıcalığına sahip olacak. İşte emeklilere 2'si 1 arada ödemenin detayları...

16 milyondan fazla emekli, tatil sezonunun hemen öncesinde Devlet tarafından ödenen tatil ikramiyesini aldı. 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilere 3 bin TL ikramiye ödendi. Bayramdan önce maaşlarını erken almayı bekleyen emekliler hayal kırıklığına uğradı. Ancak ödemeler Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlayacak. Tahsis koduna göre emekli maaşı ödeme tarihi Ders Kitabı tarafından açıklandı. Banka ayrıca emeklilere yönelik yeni bir sürprizi de hayata geçirdi. Emeklilere yönelik promosyon ücretleri Temmuz zammı öncesinde artacak. İşte emeklileri bayram sonrası bekleyen ödemeler...

SGK HAZİRAN 2024 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler, emekli maaşlarını bayramdan önce almayı umuyordu ancak beklenen olmadı. Haziran ayı emekli maaşının ödenmesi tatil sonrasına ertelendi. Ders kitabı yeni emekli maaşı ödeme tarihini duyurdu. Haziran ayında açıklanan maaş takvimine göre tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:

SSK Emeklileri (4C): SSK Emeklilerine maaş ödemeleri, emeklilik haklarının bitiş tarihine bağlı olarak 17-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

 BAĞ-KUR emeklileri (4B): Emeklilik numarasının son rakamına göre BAĞ-KUR emeklilerinin haziran ayı maaş tarihi 25-28 Haziran arasıdır.

BAYRAM SONRASI 18.000 TL’YE KADAR ÖDEME VAR

Öte yandan banka, emeklilere bayram sonrasında da ödeme yapıyor. Temmuz zammı öncesinde emeklilere ek ödeme yapan bankalar promosyon tutarlarını artırdı. Özel bankalar artık emekli müşterilerine 18.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Akbank, ING Bank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Albaraka Türk en büyük promosyon fırsatları sunan bankalardır.

Bayram sonrası bankaların cazip kampanya fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız mobil bankacılık, internet bankacılığı veya bu bankaların şubeleri üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Başvuru detayları bankanın resmi web sitelerinde de mevcuttur. İşlemini tamamlayan emeklilerin maaş promosyonları 3 iş günü içerisinde IBAN numaralarına gönderilecektir.

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