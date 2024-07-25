Stellantis'in İlk Yarısındaki Net Karı Yüzde 48 Azaldı

Stellantis'in Finansal Performansı Zayıfladı

Stellantis, 2023 yılının ilk yarısındaki mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre %48 oranında azalarak 5,6 milyar avroya düştü.

Net Gelir ve Düşük Satışlar

Yılın ilk altı ayında Stellantis'in toplam geliri ise, %14 azalarak 85 milyar avro olarak kaydedildi. Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında düşük satış hacimleri, yeniden yapılandırma maliyetleri ve Kuzey Amerika'daki pazar payındaki daralma öne çıkıyor.

Geleceğe Yönelik Planlar

Stellantis, yaptığı açıklamada, yakın bir tarihte önemli bir ürün lansmanı gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında 2023 yılının ikinci yarısı ve 2025 yılı için performansını artırma hedefinde.

Markaların Çeşitliliği

Stellantis, Citroen, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall ve Alfa Romeo gibi 14 farklı markayı bünyesinde barındırıyor.