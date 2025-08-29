DOLAR
STK'lerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları: TESK, ATO, TÜRMOB, TMB

TESK, ATO, TÜRMOB ve TMB başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı; birlik, bağımsızlık ve gelecek nesillere aktarma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:02
Sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladıkları mesajlarda bağımsızlık, birlik ve Cumhuriyet değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

TESK — Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığının en büyük simgesi olduğunu vurguladı. Palandöken, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlikle neler başarabileceğinin en güçlü kanıtı olduğunu belirtti. Mesajında şunları dile getirdi: "Millet olarak, tarihimizden aldığımız derslerle her koşulda vatanımızı savunmanın, bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlük değerlerimizi gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket etmeliyiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum".

ATO — Gürsel Baran

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletinin vatan topraklarını kurtarmak için verdiği destansı mücadeleyi hatırlatarak, Büyük Taarruz'un işgalci güçlere indirilen son darbe olduğunu ve milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti. Baran, iş dünyası olarak bu güç ve inançtan aldıkları motivasyonla ekonomik kalkınmayı güçlendirmeye, üretimi artırmaya ve ihracat ile küresel ticaretteki rolleri büyütmeye çalıştıklarını ifade etti: "Büyük Taarruz ile işgalci güçlere indirilen son darbe, milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesidir. İş dünyası olarak geçmişten aldığımız bu güç ve inançla ekonomik kalkınmamızı güçlendirmek, üretim kapasitemizi artırmak, ihracatımızı ve küresel ticaretteki rolümüzü büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

TÜRMOB — Emre Kartaloğlu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin milleti bağımsızlığa kavuşturduğunu ve Cumhuriyet'in kuruluşunun yolunu açan en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Kartaloğlu, zaferin tam bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını belirterek şöyle dedi: "Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, aziz milletimizin geçmişte büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz."

TMB — M. Erdal Eren

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, büyük zaferin yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirtti. Eren, Türk müteahhitlerin Atatürk'ün "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak" sözünden ilham aldığını ve hem yurt içinde hem yurt dışında sektörün itibarını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Mesajında, inşaat sektörünün "ekonominin lokomotifi" olduğunu ve yurt dışında "dünyayı inşa eden" müteahhitler olmaya devam edeceklerini vurguladı.

