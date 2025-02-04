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STM'den Mobil Uygulama Güvenliği Raporu: 1.5 Milyon Siber Saldırı Tespit Edildi

STM, mobil uygulamalar üzerinden yapılan 1.5 milyon siber saldırıyı raporladı, kullanıcıların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:36
STM'den Mobil Uygulama Güvenliği Raporu: 1.5 Milyon Siber Saldırı Tespit Edildi

Mobil Uygulama Güvenliği Üzerine STM'den Kapsamlı Değerlendirme

STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech", Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait Siber Tehdit Durum Raporunu yayınladı. Rapor, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşen siber saldırıları kapsamlı bir şekilde inceliyor.

Siber Tehditlerin Artışı

Rapor, mobil uygulama güvenliğine ilişkin dikkat edilmesi gereken unsurlar, NFT satış platformlarına yönelik oltalama saldırıları, kuantum bilgisayarların güncel durumu ve dünya genelinde en fazla siber saldırı yapan ülkelere dair ilginç başlıkları içeriyor.

Mobil Uygulamalardaki Güvenlik Açıkları

STM siber güvenlik uzmanları, bazı mobil uygulamaların OneSignal kütüphanesi ile kritik bilgileri güvensiz bir biçimde sakladığına dikkat çekti. Kullanıcıların, önemli verilerini titizlikle korumaları gerektiği vurgulandı.

Oltalama Saldırılarına Dikkat!

Raporda ayrıca, NFT satış platformlarını hedef alan oltalama saldırılarının arttığına dikkat çekildi. Sahte pazar yerleri aracılığıyla kullanıcıların kripto cüzdan bilgilerini ele geçirmeye yönelik girişimlerin ön planda olduğu belirtildi. Kullanıcılara, e-posta ve bağlantıların kaynağını dikkatlice incelemeleri ve şüpheli bağlantılara tıklamadan önce güvenilirliklerini doğrulamaları tavsiye edildi.

Siber Saldırı İstatistikleri

STM'nin Honeypot (bal küpü) sensörlerinden elde edilen verilere göre, Ekim-Kasım-Aralık 2024 döneminde toplam 1 milyon 551 bin siber saldırı tespit edildi. En fazla saldırı, 270 bin girişimle Estonya'dan gelirken, Bulgaristan 248 bin saldırıyla ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri Rusya, Romanya, ABD, Hindistan, Hollanda, Bolivya, İran ve Mısır izledi.

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