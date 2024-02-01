Şubat ayı fırsatları başladı! Yüzde 50 oranında indirim kampanyası CarrefourSA’da sizi bekliyor

CarrefourSA her ay farklı farklı kampanyalara imza atarak indirimli şekilde evinin ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Bu sefer başlatmış olduğu şubat ayı fırsatları kampanyası doğrultusunda seçilen bir çok üründe %50’ye varan indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda seçili yüz, el ve cilt bakım ürünleri CarrefourSA karta özel %50 indirimli, seçili deodorant roll on ve Stick çeşitleri %30 indirimli, seçili Alo Ariel çamaşır deterjanı çeşitleri %35 indirimli, son olarak ise seçili çamaşır deterjanı çeşitlerinde ise %25 indirim kampanyası söz konusu olacak. Kimi kampanyada 4 şubat tarihine kadar devam ederken kim kampanya ise 11 Şubat’ta son bulacak. İşte CarrefourSA marketlerin şubat fırsatları…

SEÇİLİ YÜZ, EL VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDE %50 İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

CarrefourSA marketler şubat ayı fırsatlarına imza atarak; seçili el, yüz ve cilt bakım ürünlerinde CarrefourSA karta özel %50 indirim kampanyasını başlattı. Kampanyaya dahil olan ürünler 5 Şubat tarihinde indirimli şekilde raflarda ve online markette satışa sunulacak. 11 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bu %50 indirim kampanyasından vatandaşlar CarrefourSA karta sahip ise yararlanabilecek.

SEÇİLİ ALO ARİEL ÇAMAŞIR DETERJANLARDA %35 İNDİRİM



Yüz, el ve cilt bakım ürünlerinin yanı sıra CarrefourSA marketler şubat fırsatları kampanyası kapsamında seçilen Alo, Ariel çamaşır deterjanları çeşitlerinde de %35 indirim kampanyasını başlattı. 10.000 stok adeti olarak belirtilen bu indirim kampanyası doğrultusunda bugün başlayan kampanya 4 Şubat tarihine kadar devam edecek. 4 Şubat 2024 tarihine kadar vatandaşlar %35 İndirimden CarrefourSA karta sahiplerse yararlanabilecek.





SEÇİLİ DEODORANT, ROL ON VE STİCK ÇEŞİTLERİNDE %30 İNDİRİM KAMPANYASI



CarrefourSA marketler %30 indirimli olarak bir çok seçili deodorant Roll on ve stick çeşitlerini satışa çıkartacak. 5 şubatta halinde başlayacak olan bu kampanya 11 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu ürünlerin stok adeti ise 10.000 olarak belirlendi. Vatandaşların sıklıkla kullandıkları bir çok markanın ürünlerini %30 indirimli şekilde sepetlere eklenebilecek.

ÇAMAŞIR DETERJANLARINDA İNDİRİM BEKLEYENLERE CARREFOURSA MARKETLERDEN %25 İNDİRİM KAMPANYASI

Çamaşır deterjanlarında da indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara müjdeli haber CarrefourSA marketlerden verildi. CarrefourSA marketler şubat fırsatları kampanyası kapsamında seçili çamaşır deterjan çeşitlerinde %25 indirim kampanyasına imza attı. CarrefourSA kart sahibi olan vatandaşlar bugün başlatılan bu indirim kampanyasından 4 Şubat 2024 tarihine kadar yararlanabilecek.