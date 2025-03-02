Şubat Ayında Fiyatlar: Taze Fasulye Yüzde 21,55 Arttı, Karnabahar Yüzde 33 Düştü

İTO, Şubat ayına ait fiyat değişimlerini açıkladı; taze fasulye fiyatı yüzde 21,55 artarken, karnabahar yüzde 33 oranında düştü.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:10
Şubat Ayında Fiyatlar: Taze Fasulye Yüzde 21,55 Arttı, Karnabahar Yüzde 33 Düştü

İTO Şubat Ayı Fiyat Değişimlerini Açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri duyurdu. Rapora göre, fiyatı bir önceki aya göre en fazla artış gösteren ürün taze fasulye oldu.

Taze Fasulye ve Diğer Artış Gösteren Ürünler

Şubat ayında, taze fasulye fiyatları yüzde 21,55 oranında artış kaydetti. İTO verilerine göre, indekste yer alan toplam 336 ana üründen 207’sinin fiyatında yükseliş görülürken, sadece 30'unun fiyatı düştü. Taze fasulyenin ardından fiyatı artan diğer ürünler ise şunlardır:

  • Salatalık: %19,39
  • Altın mücevherat: %16,74
  • Erkek berberi: %14,43
  • Zorunlu trafik sigortası: %13,95
  • Yufka: %12,76
  • Perde: %12,36
  • Kola: %11,46
  • Cips: %9,51
  • Bisküvi: %9,09
  • Pekmez: %8,89
  • Kaymak: %8,84
  • Muz: %8,64
  • Yoğurt: %7,98
  • Balık: %7,93

Karnabahar ve Diğer Düşen Ürünler

İTO verilerine göre, fiyatı en çok düşen ürün ise karnabahar oldu ve fiyatında %33 gerileme yaşandı. Ayrıca, karnabahar dışında fiyatında düşüş yaşayan diğer ürünler şu şekilde sıralandı:

  • Kıvırcık: %16,78
  • Domates: %16,09
  • Patlıcan: %11,93
  • Şehirlerarası otobüs bileti: %11,79
  • Diğer sağlık ürünleri: %10,01
  • Ispanak: %7,33
  • Roka: %6,82
  • Mandalina: %6,66

Bu fiyat değişimleri, tüketicilerin alışveriş tercihleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

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