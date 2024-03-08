Şubat Ayında Yatırımcıların Yüzünü Güldüren BIST 100 Oldu

Borsa İstanbul, Şubat Ayında Yatırımcısına En Yüksek Getiriyi Sağladı

Şubat ayı finansal yatırım araçlarının performansı açıklandı. Borsa İstanbul, yatırımcısına aylık bazda en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu.

Yatırım Araçlarının Aylık Performansı

Yİ-ÜFE’ye göre, mevduat faizi yatırımcısına %1,01, Amerikan Doları %1,34, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %1,94, külçe altın %2,33 ve Euro %2,37 oranında kayıp yaşattı. TÜFE’ye göre ise mevduat faizi %1,76, Amerikan Doları %2,09, DİBS %2,68, külçe altın %3,07 ve Euro %3,11 oranında kaybettirdi.

Üç Aylık ve Altı Aylık Değerlendirmeler

Üç aylık süreçte, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile %6,02, TÜFE ile %0,91 oranında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Euro ise Yİ-ÜFE ile %1,76, TÜFE ile %6,50 oranında en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmede, külçe altın Yİ-ÜFE ile %3,38, TÜFE ile %4,72 oranında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. DİBS, Yİ-ÜFE ile %21,66, TÜFE ile %27,80 oranında en çok kaybettiren araç oldu.

Yıllık Bazda En Yüksek Getiri BIST 100’de

Yıllık değerlendirmede, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile %24,45, TÜFE ile %9,71 oranında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Külçe altın, Euro ve Amerikan Doları da yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi ve DİBS kaybettirdi.