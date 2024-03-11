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Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Emekli maaşlarını bankalara taşıyanlara verilen promosyon ödemeleri Mart 2024 için güncellendi. QNB Finansbank emekli promosyonu 2024 tutarları ne kadar oldu? İşte emeklilerin ilgiyle takip ettiği o rakamlar...

Yayın Tarihi: 11.03.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:54
Şubeye gidip onay verene 8000 TL nakit para! 31 Mart'a kadar süre verildi

Mart 2024 emekli maaş promosyonu kampanyaları bankalar tarafından duyuruldu. Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu promosyon ödemelerini karşılaştırmaya koyuldu. Banka değiştirmek isteyen, yeni emekli olan ya da bankasıyla anlaşması biten SSK’lı ve Bağ-Kur’lu emekliler, Mart 2024 promosyon ödemelerini merakla araştırıyor.

Emekli maaş promosyonları için hem devlet hem de özel bankalar seçenek sunuyor. Özel bankalar daha fazla müşteri çekmek için promosyon miktarlarını artırıyor. Emekliler e-Devlet sayfasından rahatça eski bankalarıyla olan sözleşmelerini feshedebiliyor ve yeni bir bankayla anlaşabiliyor. Bankalar maaşlarını kendilerine taşıyanlara sadece promosyon değil, ücretsiz puanlar, alışverişlerde indirim gibi fırsatlar da sağlıyor. Fakat bankasını değiştiren emeklilerin, önceden aldıkları promosyon paralarını geri ödemesi gerekiyor. Ayrıca, yeni bankaya geçerken 3 yıllık taahhütname imzalıyorlar.

Emekliler için maaş promosyonu kampanyaları devam ediyor. QNB Finansbank da emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. QNB Finansbank emekli promosyonu 2024 ne kadar? İşte QNB Finansbank’ın emeklilere sunduğu ödüller!

banka kampanyası

QNB FİNANSBANK'IN 2024 MART PROMOSYON MİKTARI

Emeklilerin maaşlarını QNB Finansbank’a aktarmaları halinde, cep telefonlarından onay vermeleri yeterli oluyor. Böylece emekliler, 8 bin TL’ye kadar nakit ödül kazanabiliyorlar.

Ayrıca, QNB Finansbank, CardFinans Emekli kredi kartı kullanıcılarına her yıl 1.200 TL indirim sağlıyor. Bu sayede emekliler, toplamda 9 bin 200 Türk Lirası değerinde emeklilik fırsatı elde ediyorlar.

Emekli maaşını QNB Finansbank’a taşıyanların alabilecekleri promosyon miktarları şöyle:

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 lira arası 4.800 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 lira arası 5.600 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 lira arası 7.200 lira promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10 bin lira ve üstü 8.000 lira promosyon

Emeklilerin maaşlarını QNB Finansbank’a taşıdıklarında, ilk tam maaş ödemesinden sonra 3 iş günü içinde promosyonlarını alabiliyorlar. Promosyon ödemesinin yapıldığı gün, 3 yıllık taahhüt süresinin başladığı gün olarak kabul ediliyor. 3 yıllık süre boyunca maaşlarında artış olması halinde, promosyon miktarında bir değişiklik olmuyor.

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