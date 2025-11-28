Süleymanpaşa'da Balık Bereketi: Lodos Sonrası 600 Kasa Balık

Süleymanpaşa’da lodos sonrası balık bereketi

Yüzlerce kasa istavrit, kolyoz ve sardalya limana getirildi

Marmara Denizi’ni etkileyen lodos fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar denize açıldı. Akşam saatlerinde teknelerin ağlarından çıkan ürünler limanda büyük hareketlilik yarattı.

Balıkçılar, ağlarına takılan istavrit, kolyoz ve sardalya başta olmak üzere çeşitli türlerden oluşan kasa kasa balıklarla kıyıya döndü. Limanda balık indirme çalışmaları hummalı bir şekilde sürdü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, fırtına sonrası denize açılan teknelerin yaklaşık 600 kasa balıkla döndüğünü belirterek, balıkçılar için bereketli bir gün olduğunu söyledi. Pehlivanoğlu, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balık tüketmeye devam edeceğini de vurguladı.

MARMARA DENİZİ’NDE ETKİLİ OLAN LODOS FIRTINASININ ETKİSİNİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BALIKÇILAR DENİZE AÇILDI VE YÜZLERCE KASA BALIKLA LİMANA DÖNDÜ