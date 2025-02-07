Suriye'ye Un İhracatı 2024'te 400 Bin Tona Ulaşacak

Suriye'ye Un İhracatı Artıyor

Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı un ihracatının 2024'te 400 bin tona ulaşacağı öngörülüyor. IAOM Avrasya Başkanı Erhan Günhan Ulusoy, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen 267 bin tonluk un ihracatının, 2024 yılında 326 bin tona yükselebileceğini belirtti.

Türkiye'nin Un İhracatında Önemli Büyüme

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nden (IAOM) yapılan açıklamalara göre, Türkiye'nin toplam un ihracatı geçen yıl 3 milyon 60 bin ton seviyesine ulaşarak 1 milyar 160 milyon dolar gelir elde etti. Yıllık 32 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen 15 milyon ton un üretimi gerçekleştiren Türkiye, küresel un ticaretinin %23lük bir payını elinde bulunduruyor. Ayrıca, son 10 yıldır dünya un ihracatında lider konumunu koruyor.

Gelecek Yıllar İçin Beklentiler

Geçtiğimiz yıl buğday ithalatına uygulanan kota nedeniyle bazı dalgalanmalar yaşansa da, 2025'te dış satımın artarak devam etmesi bekleniyor. Erhan Günhan Ulusoy, Suriye'nin artan un talebine karşılık Türkiye'nin stoklarının yeterli olduğunu ifade ederek, Ocak ayında gerçekleştirilen un ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %41 artış gösterdiğini gelen bilgiler arasında.

Ulusoy, bu durumu değerlendirerek; "Suriye'nin temel gıdalara olan talebinin, savaş sonrası dönemde arttığını" vurguladı. 2023 yılında gerçekleştirdikleri 267 bin tonluk un ihracatının, 400 bin ton hedefine ulaşma arzusu ile devam edeceğini söyledi.