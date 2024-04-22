Sürücüler 2 bin 568 TL ödemekten kurtuldu! 81 ilde tamamen iptal edildi

Araç sahipleri bu tutarları ödemek zorunda değil! Bütün ülkede iptal oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER

Araç sahipleri ile ilgili yeni dönem 1 Nisan tarihi itibariyle başladı. Değişiklikler sonrasında bütün zorunluluklar neredeyse kaldırıldı. Ramazan ayı sebebiyle lastikçilerde durgunluk yaşandı ve asıl yoğunluk bayram süreci geçtikten sonra başladı. Servis Müdürü Ümit Sel araç sahiplerinin yazın kış lastiği kullanmamasını belirtti. Lastiklerin kontrol ettirilmesi gerektiğinin de altını çizen Sel konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Bu şartlarda ekonomi vatandaşı çok zorluyor. Fiyatlar yüksek olduğu için problem oluyor. Maliyet ve etiket kıyaslaması olması lazım. Lastiğin etiketi önemli, yol tutuşu, ses desibeli önemli. Bunlara dikkat ederek doğru seçim yapılması gerekli. Kış lastiği kalın ve yaz lastiğine göre daha farklı. Sıcak havalarda tutunma özelliğini kaybediyor. Aynı zamanda araçlara fazla yakıt harcatıyorlar. Hem de gürültüsü fazla oluyor. Kış lastiği yaz mevsiminde sürücülerin konforunu bozuyor. Aynı zamanda lastik aşınıyor. Kış aylarında da lastiği kullanmak istiyorsanız yazın lastiğin kullanılmamasını öneririz.'