Suzuki otomobillerde yılın dev indirimi! 70.000 TL'lik dev indirim peynir ekmek gibi sattıracak

Suzuki'den Şubat Ayında Muhteşem Fırsatlar: 70 Bin TL'ye Varan İndirimler ve Avantajlı Ödeme Seçenekleri

Otomobil sektöründe heyecan dorukta! Türkiye pazarında kendini Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla temsil eden Suzuki, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenleri şaşırtan kampanyalarıyla göz dolduruyor. Şubat ayına özel olarak hazırlanan bu fırsatlar, Suzuki'nin iddialı modellerinde avantajlı satın alma seçenekleri sunuyor.

Suzuki, şubat ayı boyunca tüm modellerinde geçerli olacak özel kredi ve takas destekleriyle müşterilerini karşılıyor. Bununla birlikte, sınırlı sayıda bulunan 2023 model Suzuki araçları da çok cazip fiyatlarla sunulacak.

Swift Hibrit, üstün Japon teknolojisi ve güvenliğiyle dikkat çekerken, zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Swift Hibrit, 50 bin TL takas desteği, 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle şimdi yeni sahiplerini bekliyor.

Swift'in hatchback segmentindeki en çok satan modeli olan 2023 versiyonları, şubat ayına özel GL Techno donanımında 1.078.000 TL, GLX Premium donanımında ise 1.138.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

S-Cross Hibrit, güçlü ve iddialı tasarımıyla dikkat çeken bir diğer Suzuki modeli. Akıllı Hibrit teknolojisi, yakıt verimliliği, AllGrip 4×4 çekiş sistemi ile donatılmış olan bu araç, 70.000 TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi avantajıyla kullanıcılarla buluşuyor. Kredi avantajından yararlanamayanlar ise 1.444.000 TL'den başlayan fiyatlarla bu muhteşem araca sahip olabilecekler.

Vitara Hibrit, AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleri ve üstün güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. Şubat ayına özel olarak sunulan 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı veya 70 bin TL takas desteği, SUV tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Kredi fırsatını değerlendirmeyen müşteriler için 2023 model Vitara GL Elegance Tek Renk seçeneği 1.354.000 TL'den satışa sunulurken, 2024 model Vitara Hibrit ise 0 faizli kredi desteği kullanılmadığında 1.394.000 TL'den başlıyor.

Jimny modeli, 4×4 özelliği ve üstün sürüş yetenekleriyle biliniyor. Bu şahane araç, şubat ayına özel 50 bin TL takas desteği veya 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi desteği ile satışa sunuluyor. Kredi avantajlarından faydalanmayan sürücüler için 2023 modellerde 1.678.000 TL'den, 2024 modellerde ise 1.758.000 TL'den başlayan fiyatlarla Jimny'nin keyfini çıkarabilirler.

Suzuki'nin tüm modelleri için "Suzuki'den Garantim ON" avantajları da unutulmamış. 0 km araç alımlarında sunulan 3 yıllık temel üretici garantisi, "Suzuki'den Garantim ON" kapsamında sürücülere, garantinin bitiminden itibaren 10 yaş veya 180.000 km'ye kadar periyodik bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı sunuyor. Bu kampanya, Suzuki sahiplerine ek bir güvence ve huzur sağlıyor.