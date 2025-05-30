TAGEM Genel Müdürü Atalay, SUMAE'da Kritik İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün (SUMAE) yalnızca Türkiye için değil, Karadeniz kıyıdaş ülkeleri ve Akdeniz Balıkçılık Örgütü için de büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Çalışmalar Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

SUMAE'da incelemelerde bulunan Atalay, enstitü personeliyle bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Atalay, TAGEM’e bağlı toplamda 49 enstitü bulunduğunu ve bunlardan 4 tanesinin su ürünleriyle ilgili faaliyet gösterdiğini açıkladı.

SUMAE'nin Önemi

Atalay, SUMAE'nin denizde ve karada balıkçılıkla ilgili yürüttüğü çalışmaları vurgulayarak, “Enstitü, sadece Türkiye değil, Karadeniz'e kıyıdaş ülkeleri ve Akdeniz Balıkçılık Örgütü içinde en önemli çalışma kurumlarından biridir,” dedi.

TÜBİTAK ve TAGEM Projeleri

SUMAE'da ayrıca, TAGEM ve TÜBİTAK projelerinin de hayata geçirildiğine dikkat çeken Atalay, Türk somonu, kalkan ve mersin balıklarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Enstitünün Çalışma Alanları

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, enstitüde balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, ıslah ve genetik, su ürünleri sağlığı, gıda teknolojisi gibi konularda çeşitli çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay (ortada), Trabzon'da Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitünün (SUMAE) programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay (ortada), Trabzon'da Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitünün (SUMAE) programına katıldı.