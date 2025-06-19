Takım Uyduların Geleceği ve Stratejik Gelişmeler 'Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu'nda Tartışıldı

Takım uydulara ilişkin en son gelişmeler, 'Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu''nda sektörün önde gelen uzmanları tarafından değerlendirildi. Forum, TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olarak katılımıyla Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Takım Uyduların Önemi ve Geleceği

Etkinliğin, 'Takım Uydular (LEO/MEO) Ekosistem, Uygulamalar ve Geleceğin Bağlantısı' başlıklı oturumunda TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel moderatör olarak görev aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uzmanı Deniz Kanyar, takım uydu sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini belirterek, teknolojik bağımsızlık ve tedarik zinciri güvenliğinin önemi üzerinde durdu.

Kanyar, “Takım uydular sadece kendi bölgemizde değil, dünyada da dolaştığı için, dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yaparak bunları da geliştirmek önemli bir faktör olacaktır,” dedi.

Maliyet Etkin Çözümler İçin İşbirliği

Kanyar, takım uydulara yönelik maliyet etkin çözümler sunabilmek için özel sektör ve kamu arasında güçlü bir işbirliği gerektiğini vurguladı.

Küresel Regülasyonlar ve LEO Sistemleri

TÜRKSAT Uydu Teknolojileri Direktörü Veli Yanıkgönül, alçak yörünge uydu sistemleri (LEO) için küresel bir ağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Yanıkgönül, LEO sistemleri için halen düzenleme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Güçlü Altyapısı

Plan-S Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Gökmen Cengiz, Türkiye'nin yakın yörüngede güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirtti. Cengiz, yakın yörünge çalışmalarının zorluklarını vurgulayarak, “Uyduların maliyetleri ciddi anlamda yüksek” ifadesini kullandı.

Akıllı Gözetim Sistemleri

Roboteye Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ferit Çakıcı, milli ve akıllı gözetim sistemleri geliştirdiklerini ve yapay zekanın bu sistemlerdeki rolünün önemini vurguladı. Çakıcı, özellikle sınır güvenliği, göçmen takibi ve doğal yaşamın korunması konularında çeşitli projelerin aktif olarak kullanıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu" Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin, "Takım Uydular (LEO/MEO) Ekosistem, Uygulamalar ve Geleceğin Bağlantısı" başlıklı ikinci oturumu, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel (solda) moderatörlüğünde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uzmanı Deniz Kanyar (sol 2), Plan-S Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Gökmen Cengiz (ortada), Roboteye Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ferit Çakıcı (sağ 2) ve TÜRKSAT Uydu Teknolojileri Direktörü Veli Yanıkgönül (sağda) panelist olarak yer aldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu" Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin, "Takım Uydular (LEO/MEO) Ekosistem, Uygulamalar ve Geleceğin Bağlantısı" başlıklı ikinci oturumu, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel (solda) moderatörlüğünde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uzmanı Deniz Kanyar (sol 2), Plan-S Baş Teknoloji Müdürü (CTO) Gökmen Cengiz (ortada), Roboteye Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ferit Çakıcı (sağ 2) ve TÜRKSAT Uydu Teknolojileri Direktörü Veli Yanıkgönül (sağda) panelist olarak yer aldı.