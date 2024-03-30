Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak

Bayram ikramiyeleri yatmak üzere! Tam tarih belli oldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 14:33
Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri için bekleyiş sona eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram öncesi ek ödemeleri için tarihler belli oldu.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre, emekli vatandaşlar 2-5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına bayram ikramiyelerini alabilecekler. Bu ödemeler, emeklilerin düzenli maaşlarına ek olarak yapılacak ve belirli günlerde gerçekleşecek.

emekli bayram ikramiyesi

Ödeme takvimi detaylarına göre, SSK emeklilerinin ödemeleri de belirli günlerde yapılacak. Örneğin, 4 (a) kapsamında gelir ve aylık alan SSK emeklilerinden ödemeleri, farklı günlerde hesaplarına yatırılacak. Benzer şekilde, Emekli Sandığı emeklilerinin ödeme günleri de belirlendi ve aylıklarıyla birlikte bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

Emeklilerin bu müjdeli haberle yüzleri güldü. Artık bayram öncesi maaşlarına ek olarak ikramiyelerini de alacak olan emekliler, banka hesaplarına giderek paralarını çekebilecekler. Bu ödemeler, emeklilerin bayram coşkusunu daha da artıracak ve sevdikleriyle birlikte daha mutlu bir bayram geçirmelerini sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Hem sahura hem kahvaltıya şipşak hazırlanan yumurtalı ekmek tarifi!

Hem sahura hem kahvaltıya şipşak hazırlanan yumurtalı ekmek tarifi!

Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin

Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin

Baş ağrısını ilaçsız 5 dakikada geçiren yöntem!

Baş ağrısını ilaçsız 5 dakikada geçiren yöntem!

150 bin TL'sini bankaya koyana 41 bin TL anında gelir şansı!

150 bin TL'sini bankaya koyana 41 bin TL anında gelir şansı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
3
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
4
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
5
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek
6
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
7
Araba almanın tam sırası! KIA faizi sildi, o modeline kallavi indirimi müjdeledi!

Dün akşam bakanlık açıkladı! IBAN'a o ödemeler yattı

Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir

Hem sahura hem kahvaltıya şipşak hazırlanan yumurtalı ekmek tarifi!

Etrafına korku saçan en tehlikeli 4 burç belli oldu!

BİM'e bugün onlarca ürün geliyor! 30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu

150 bin TL'sini bankaya koyana 41 bin TL anında gelir şansı!

BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

Baş ağrısını ilaçsız 5 dakikada geçiren yöntem!

Sabah saatlerinde müjde verildi! Emekliyi öyle bir zam bekliyor ki seyyanen zammı bile sollayacak

Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin