Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyeleri için bekleyiş sona eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram öncesi ek ödemeleri için tarihler belli oldu.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre, emekli vatandaşlar 2-5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına bayram ikramiyelerini alabilecekler. Bu ödemeler, emeklilerin düzenli maaşlarına ek olarak yapılacak ve belirli günlerde gerçekleşecek.





Ödeme takvimi detaylarına göre, SSK emeklilerinin ödemeleri de belirli günlerde yapılacak. Örneğin, 4 (a) kapsamında gelir ve aylık alan SSK emeklilerinden ödemeleri, farklı günlerde hesaplarına yatırılacak. Benzer şekilde, Emekli Sandığı emeklilerinin ödeme günleri de belirlendi ve aylıklarıyla birlikte bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

Emeklilerin bu müjdeli haberle yüzleri güldü. Artık bayram öncesi maaşlarına ek olarak ikramiyelerini de alacak olan emekliler, banka hesaplarına giderek paralarını çekebilecekler. Bu ödemeler, emeklilerin bayram coşkusunu daha da artıracak ve sevdikleriyle birlikte daha mutlu bir bayram geçirmelerini sağlayacak.

