Tarım Bakan Yardımcısı Polat'tan Zirai Don Açıklaması: Sigortaya Dikkat!

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Polat, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra açıkladığı gibi sigortası bulunan çiftçilerimizin zararları poliçe kapsamında ivedilikle karşılanacaktır" dedi.

Polat, 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyhan ilçesinde 150 çiftçiye 126 ton soya tohumu dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Burada, 34 ilde meydana gelen zirai don zararı karşısında üzüntü duyduğunu belirten Polat, tekrar böyle bir afet yaşanmamasını diledi.

Zirai donun etkilerini yerinde görmek amacıyla Hatay ve Adana'da incelemelerde bulunan Polat, tarım teşkilatının olayın yaşanmadan önce çiftçilere erken uyarılarda bulunduğunu vurguladı. Olay gerçekleştikten sonra ise hızlı bir şekilde tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

Polat, "Don olayı sonrasında Bakanlığımız hızlı bir aksiyon alarak, çiftçilerimizin yanında yer alacak tedbirleri belirlemeye başladı. Sigortası bulunmayan çiftçilerimizin zararlarının en azından minimize edilmesine yönelik karar verilmiştir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, don olayının tarım sigortası yaptırmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Polat, devletin her zaman üzerine düşen görevi yaptığını belirtti. Bununla birlikte çiftçilerin de sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

Polat, bu yıl TAKEP kapsamında Adana'da şu ana kadar 4 bin 270 üreticiye 88 milyon lira destek sağlandığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da çiftçilere yapılan desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Polat, iki üreticiye soya tohumu vererek desteklerini sürdürdüğünü gösterdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat (sol 3), Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyhan ilçesinde mahallelerde 150 çiftçiye 126 ton soya tohumu verilmesi dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde temsili tohum dağıtımı törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat (sol 3), Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyhan ilçesinde mahallelerde 150 çiftçiye 126 ton soya tohumu verilmesi dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde temsili tohum dağıtımı törenine katıldı.