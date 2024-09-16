Tarım ÜFE Ağustos'ta Düşüş Gösterdi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,56 gerileyerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:16
Tarım ÜFE Ağustos'ta Düşüş Gösterdi

Tarım ÜFE'de Ağustos Ayında Düşüş

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,56 azalma gösterdi. Ancak, yıllık bazda değerlendirildiğinde endeks %32,1 oranında bir artış kaydetti.

TÜİK Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarım ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,56 azalırken, 2022 yılının Aralık ayına göre %17,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %32,1 artış sergiledi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise %55,84'lük bir artış söz konusu.

Sektörel Değişimler

Ağustos ayında sektör bazında değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %9,39, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde %1,75’lik artış gözlemlenirken, ormancılık ürünlerinde %5,46 azalma kaydedildi.

Ana Gruplardaki Değişimler

Ağustos ayında çok yıllık bitkisel ürünlerde %6,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise %0,19 artış yaşandı. Diğer yandan, tek yıllık bitkisel ürünlerde %9,31’lik bir azalma görüldü.

Yıllık Değişim Analizi

Yıllık bazda Tarım-ÜFE altında 5 alt grup azalma gösterirken, 9 alt grup artış kaydetti. Özellikle sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular %6,23 oranında azalma ile dikkat çekerken, yağlı meyvelerde %150,15 oranında yüksek bir artış gözlemlendi.

Aylık Değişim Tabloları

Aylık Tarım-ÜFE verilerine göre 4 alt grup azalma yaşarken, 10 alt grup artış gösterdi. Sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular %17,5 azalış ile en yüksek kayıp yaşanan grup oldu. Aylık artışta ise tropikal ve subtropikal meyveler %110,43 ile en çok artış gösteren alt grup olarak kaydedildi.

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