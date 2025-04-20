Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Bursa'da Dondan Etkilenen Tarım Alanlarını İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu. İncelemeler, İznik Kaynarca Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gümen, incelemelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Tüm ekiplerimiz sahada tespit çalışmaları yapıyor." dedi. Ayrıca, geçen pazartesi gününden itibaren etkilenen alanların tespit edildiğini, fakat hasar oranlarının henüz belli olmadığını belirtti. "Bazı yerlerde hasar oranı yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100" dedi.

Gümen, hasar oranlarının bir hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında poliçesi bulunan üreticilerin hasarlarının yaklaşık 20 gün içinde ödeneceğini hatırlattı. Don durumundan etkilenip poliçe yaptırmamış olan çiftçilerin ise destek alacaklarını sözlerine ekledi.

İznik'te yaklaşık 63 bin dekar alanın dondan etkilendiğinin altını çizen Gümen, "Üreticimizin yanındayız ve bunu her zaman göstermiş olduk." dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Gümen ile birlikte hasar gören bahçelerde incelemelerde bulunduklarını, çiftçilerin talep ve önerilerini dinlediklerini belirtti. Çiftçilerin yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Gürkan, tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için çalışacaklarını vurguladı.

Bahçelerde yapılan incelemelere, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman ve Müfit Aydın, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin de katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Gümen, vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Gümen, vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yaptı.