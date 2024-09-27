Tarım ve Orman Bakanı'dan Gaziantep'te Destek Ödemeleri Açıklaması

Destek Ödemeleri Gaziantep'te Hesaplara Yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te yürüttüğü ziyaretler sırasında üreticilere müjdeli bir açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, "Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Önemli Çiftlik Ziyareti

Bakan Yumaklı, kentte bir hayvan çiftliğini ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gaziantep'in tarım alanındaki stratejik rolüne dikkat çekti. 5 yıllık hayvancılık yol haritasının 1 Ocak itibarıyla açıklandığını belirten Yumaklı, desteklerin devam ettiğini vurguladı.

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele

Bakan, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunun önemine de değinerek, “17 Eylül'den itibaren başlatılan şap aşılamalarının 1 ay süreceği ve tüm üreticilerin hayvanlarını aşılatmalarını istirham ediyorum.” şeklinde konuştu.

Vali ve Yetkililerle Birlikte

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin gibi önemli isimlerin de katıldığı ziyaret, bölgedeki tarımsal gelişim açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 2), ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te bir hayvan çiftliğini ziyaret etti. Yumak'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağda) ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (solda) de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sol 2), ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te bir hayvan çiftliğini ziyaret etti. Yumak'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağda) ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (solda) de eşlik etti.