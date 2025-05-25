Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkçılara Destek Müjdesi Verdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Samatya Balıkçı Barınağı'nda Balıkçılarla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samatya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, küçük ölçekli balıkçı gemilerine son 7 yıldır verdikleri destekleri vurgulayarak, "Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu. 2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak." dedi.

Balıkçılık sektörünün önemi

Bakan Yumaklı, balıkçılık sektörünün, son yıllarda 2 milyar dolara dayanan bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu sektörün ülke ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Yumaklı, koruma-kullanma dengesinin sağlanabilmesi için akademik ve pratik bilgilerin bir araya getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Müsilaj Sorunu ve Destek Çalışmaları

Bakan, müsilaj nedeniyle gelir kaybı yaşayan küçük ölçekli balıkçıların mağduriyetlerini gidermek için çalıştıklarını dile getirerek, küçük balıkçılara hükümet tarafından son 23 yılda 25 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı. Yumaklı, "Balıkçılarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere sübvansiyonlu krediler kullanılabiliyor. Bu kapsamda son 23 yılda balıkçılarımız tarafından kullanılan sübvansiyonlu kredi tutarı 53 milyar lira." ifadesini kullandı.

Denetimler ve Uygulamalar

Denizlerdeki değerlerin korunmasının önemine vurgu yapan Yumaklı, bu sezon 110 bin denetim yapıldığını ve uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda sert yaptırımlar uygulandığını belirtti. Bakan, yapılan denetimlerde 18 gemiye, 710 av aracına el konulduğunu ve 350 ton su ürününün hayır kurumlarına verildiğini söyledi.

Sektörle İstişare ve Gelecek Hedefleri

Bakan Yumaklı, sektörün sorunlarını dinlemek üzere balıkçı reisleriyle bir araya gelirken, balıkçılıkta uluslararası alanda otorite olma hedeflerini de açıkladı. Samatya Balıkçı Barınağı'nın da 50 milyon liralık bir yatırımla yenilendiğini belirtti.

Yumaklı, "Dünyanın büyük filolarıyla boy ölçüşüyoruz. Türkiye’nin uluslararası sularda avcılık konusunda çok hızlı bir ilerleme kaydettiğini gururla söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Samatya Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Samatya Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.