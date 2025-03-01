Tarım ve Orman Bakanlığı, Endüstriyel Asparajinaz Enzimi İçin Üretim İzni Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, endüstriyel amaçlı olarak asparajinaz enziminin üretilmesi için onay verdi. Bu gelişme, konuyla ilgili Biyogüvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

Karara göre, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan başvuru sonrası, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi artırılmış asparajinaz enziminin belirli şartlarla üretimine izin verildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, bu ürüne dair ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi gibi önemli verilerin yanı sıra izleme, belgeleme, etiketleme koşullarına uyulması zorunlu kılındı. Ayrıca ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık gibi konularda da çeşitli önlemler alındı.

Bu karar, endüstriyel biyoteknoloji alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve sektörün gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.