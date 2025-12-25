DOLAR
Aksa Siirt Batman Doğalgaz, bin 500 km'lik kaçak tarama ikinci etabını tamamladı

Aksa Siirt Batman Doğalgaz, yılda iki kez yapılan kaçak taramanın ikinci etabında bin 500 kilometrelik şebekeyi 20 günde tarayarak güvenliği kontrol etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:10
Aksa Siirt Batman Doğalgaz, bin 500 km'lik kaçak tarama ikinci etabını tamamladı

Aksa Siirt Batman Doğalgaz ikinci etap kaçak tarama çalışmalarını tamamladı

Aksa Siirt Batman Doğalgaz, güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzını sağlamak amacıyla yılda iki kez gerçekleştirdiği kaçak tarama çalışmalarının ikinci etabını tamamladığını duyurdu. Şirket, bin 500 kilometrelik doğal gaz şebekesini tarayarak şebeke güvenliğinin kontrolünü sağladı.

Çalışmanın kapsamı ve hedefi

Bin 500 kilometreyi aşkın şebeke uzunluğu ile 200 binden fazla aboneye hizmet veren Aksa Siirt Batman Doğalgaz, şebeke unsurlarına verilmiş olabilecek muhtemel hasarları tespit etmek amacıyla yılda en az iki kez tarama çalışması yürütüyor. Şirketten yapılan açıklamada, çalışmanın ikinci etabının yasal prosedürlere uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.

Şirket müdürünün açıklaması

Aksa Siirt Batman Doğalgaz Şirket Müdürü Adnan Doğan konuya ilişkin, "Üçüncü taraf kazı çalışmalarından kaynaklanabilecek olası şebeke hasarlarını tespit etmek amacıyla yılda iki kez kaçak tarama çalışması gerçekleştiriyor, dağıtım şebekemizi oluşturan tüm yer altı ve yer üstü unsurları kontrol ediyoruz. Siirt ve Batman illerindeki ikinci etap çalışmamızı, yasal prosedürler çerçevesinde 20 günlük sürede tamamladık" ifadelerini kullandı.

Uluslararası standartlar ve teknoloji

Doğan, dağıtım şebekesinin malzeme, ekipman ve kalite açısından üst standartlara sahip olduğunu vurgulayarak çalışmaların tüm teknik usul ve esasların uluslararası normlara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Doğan ayrıca, "Boru hatları, vanalar, vana odaları, servis kutuları, şehir giriş ve ölçüm istasyonlarını detaylı şekilde kontrol ediyoruz. İncelemelerimizi motorlu araçlara entegre edilen özel optik teknolojisine sahip cihazların yanı sıra lazer sensör teknolojisiyle çalışan hassas el tipi kaçak arama cihazlarıyla da detaylı biçimde yapıyor, gerekli noktalara anında müdahale ediyoruz" dedi.

Hasar ve kesinti verileri

Şirket, Siirt ve Batman il merkezlerinin yanı sıra Baykan, Beşiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Tillo ilçeleri ile Gökçebağ, Kayabağlar ve Veyselkarani beldelerindeki abonelere doğal gaz sağlıyor. Açıklamada, izinsiz kazı çalışmalarının altyapıda hasara ve can-mal güvenliği riski oluşturduğu hatırlatıldı. Doğan, "İzinsiz kazı çalışmaları nedeniyle 2025 Ocak-Kasım aylarında 160 hat hasarı yaşandı. Bu hasarlar nedeniyle 9 bin 832 abonemiz ortalama 240 dakika boyunca doğal gazdan faydalanamadı" bilgisini verdi.

Vatandaşlara uyarı ve acil hat

Doğan, altyapı çalışmalarının Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında, doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde yapılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, bilgi almak veya koordinasyon sağlamak için 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezi ile iletişime geçebilecek; herhangi bir şüpheli kazı çalışmasıyla karşılaşanlar 7/24 hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattını arayabilirler.

