Konya Ticaret Odası'na EVD Yetki Belgesi — Sanayide Enerji Verimliliği Odakta

Konya Ticaret Odası Enerji Verimliliği Merkezi EVD Yetki Belgesi aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Enerji Verimliliği Merkezi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi ile sanayinin enerji dönüşümüne rehberlik etmeye yetkilendirildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yetkilendirmenin Konya sanayisi için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Yetkilendirmenin kapsamı

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Merkezi (KTOTEK) bünyesinde 2023 yılından itibaren hizmet veren Enerji Verimliliği Merkezi, EVD Yetki Belgesi ile sanayi işletmeleri ve hizmet sektörüne yönelik enerji etütleri gerçekleştirebilecek; verimlilik artırıcı projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına danışmanlık sunacak. Merkez ayrıca enerji yönetim sistemlerinin kurulumu ve geliştirilmesi ile enerji performansını iyileştirmeye yönelik stratejik yol haritaları hazırlayacak.

Selçuk Öztürk konuyla ilgili, "Enerji verimliliği, sanayicimizin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir zorunluluktur" dedi ve ekledi: "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın en hızlı ve en etkili yolu, mevcut kaynakları daha verimli kullanmaktan geçiyor. Enerji verimliliği; hem ülke ekonomisi hem de Konya sanayisi açısından sürdürülebilir büyümenin anahtar unsurlarından biridir."

2026 vizyonu ve sanayiye etkisi

Başkan Öztürk, sanayi işletmelerinde enerji maliyetlerinin toplam üretim giderleri içindeki payının arttığını belirterek, "Verimlilik odaklı enerji yönetimi; firmalarımızın maliyetlerini düşürürken karlılıklarını artırmakta, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini kalıcı biçimde yükseltmektedir. 2026 vizyonumuzda sanayide verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik birlikte ele alınmaktadır" şeklinde konuştu.

Enerji Verimliliği Merkezi; detaylı enerji etüt hizmetleri, yeşil dönüşüm stratejik yol haritaları, mentorluk ve giriş danışmanlığı hizmetleri ile enerji verimliliğine yönelik periyodik ölçüm çalışmaları gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Merkezin hayata geçirilmesinde Mevlana Kalkınma Ajansı destekleri bulunduğunu hatırlatan Öztürk, "Merkezimiz, firmalarımıza artık ulusal mevzuata tam uyumlu, yetkilendirilmiş ve güçlü bir teknik altyapıyla hizmet sunmaktadır" diye konuştu.

Açıklamasını sonlandırırken Öztürk, "Bu önemli yetkilendirmenin Konya iş dünyasının sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve maliyet yönetimi hedeflerine güçlü bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 2026’nın gündemini belirlerken, sanayide enerji verimliliğini merkeze alan bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

