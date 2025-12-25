DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Elazığ'da Halk Ekmek 53 Noktada: 200 g 8.5 TL

Elazığ Belediyesi'nin Halk Ekmek Tesisi, 53 noktada 200 gram ekmeği 8.5 TL'ye sunuyor; paketli roll ekmek üretimi başladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:02
Elazığ'da Halk Ekmek 53 Noktada: 200 g 8.5 TL

Elazığ'da Halk Ekmek 53 Noktada: 200 g 8.5 TL

Sosyal belediyecilik örneğiyle sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Halk Ekmek Üretim Tesisi ile vatandaşların sofralarına sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ekmeği uygun fiyatla ulaştırmaya devam ediyor.

Tesislerde üretilen ekmekler, şehrin dört bir yanına yayılmış satış noktaları aracılığıyla kolay erişim sağlıyor. Toplam 53 noktada satışa sunulan ekmekler, hem kalite hem de fiyatıyla tercih sebebi oluyor. Hijyen ve kaliteden taviz verilmeden, kar amacı gütmeden 200 gram ekmek 8.5 TL'den satışa sunuluyor; kısa süre önce paketli roll ekmek üretimine de başlandı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Halk Ekmek Üretim Tesisi’nin kalitesi ve ekonomik olma özellikleri ile ekmeğin güvenilir adresi haline geldiğine vurgu yapılarak, "Halk Ekmek Üretim Tesisimiz hizmete girdiği günden bu yana vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Kalite, hijyen ve erişilebilirliği esas alarak sofralarımızın baş tacı olan ekmeğimizi, kar amacı güdülmeden vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" denildi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ HALK EKMEK ÜRETİM...

ELAZIĞ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ HALK EKMEK ÜRETİM TESİSİ İLE VATANDAŞLARIN SOFRALARINA SAĞLIKLI, HİJYENİK VE KALİTELİ EKMEĞİ UYGUN FİYATLA ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

ELAZIĞ BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA HAYATA GEÇİRDİĞİ HALK EKMEK ÜRETİM...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Memur-Sen Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreniyle Gençlerle Buluştu
2
Aksa Siirt Batman Doğalgaz, bin 500 km'lik kaçak tarama ikinci etabını tamamladı
3
Elazığ'da Halk Ekmek 53 Noktada: 200 g 8.5 TL
4
Buldan'da Tescilli Sultaniye ve Süperior Üzümler İçin Bağlarda Budama Başladı
5
Fransa’da Leasing Social: Dar Gelirlilere Elektrikli Araçta Yeni Destek
6
Bafra'da ÇKS Uyarısı ve Sulama Borçlarında DSİ Yapılandırma Çağrısı
7
Aras Kargo 'Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması' ile 1000+ Çalışanı Sahada Buluşturdu

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması