Elazığ'da Halk Ekmek 53 Noktada: 200 g 8.5 TL

Sosyal belediyecilik örneğiyle sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek

Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Halk Ekmek Üretim Tesisi ile vatandaşların sofralarına sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ekmeği uygun fiyatla ulaştırmaya devam ediyor.

Tesislerde üretilen ekmekler, şehrin dört bir yanına yayılmış satış noktaları aracılığıyla kolay erişim sağlıyor. Toplam 53 noktada satışa sunulan ekmekler, hem kalite hem de fiyatıyla tercih sebebi oluyor. Hijyen ve kaliteden taviz verilmeden, kar amacı gütmeden 200 gram ekmek 8.5 TL'den satışa sunuluyor; kısa süre önce paketli roll ekmek üretimine de başlandı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Halk Ekmek Üretim Tesisi’nin kalitesi ve ekonomik olma özellikleri ile ekmeğin güvenilir adresi haline geldiğine vurgu yapılarak, "Halk Ekmek Üretim Tesisimiz hizmete girdiği günden bu yana vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Kalite, hijyen ve erişilebilirliği esas alarak sofralarımızın baş tacı olan ekmeğimizi, kar amacı güdülmeden vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" denildi.

