Genç Memur-Sen Türk Dünyası Akademisi Ödül Töreniyle Gençlerle Buluştu

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen ve TİKA ile YTB iş birliğiyle hayata geçirilen Türk Dünyası Akademisi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi. Programın amacı, Türk Dünyasının geçmişinin ve gelecek projeksiyonunun gençlerle paylaşılması olarak açıklandı.

Bilal Erdoğan: Gençlik STK’larıyla kurulan bağ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, açılış konuşmasında Genç Memur-Sen ile tanışmasının Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) dönemine dayandığını belirtti. Erdoğan, "Genç Memur-Sen’le tanışmam Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda (TGSP) beraber çalıştığımız döneme dayanıyor. Gerçekten 10 yıla yaklaşan bir gençlik STK’larını bir araya getiren platformda benim de herhalde 4-5 sene kadar yönetimde bulunduğum dönemde gençlik üzerine çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarının beraber çalışmasını sağladık. Çok da mesafe aldık. Genç memur sende önemli paydaşlarımızdan bir tanesi olarak önceki Başkan Mustafa kardeşim döneminde çok yoğun çalıştılar, faal çalıştılar. ... Çok daha güçlü olacağına da inanıyorum. Çünkü Memur-Sen’in potansiyeli çok yüksek Genç Memur-Sen’in cazibesi de ortada" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yaklaşık 15 yıldır Türkiye’de sivil toplum ve eğitim alanında gençlikle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirterek, esas meselenin insanların kimlik ve kültürünü ihya ederek yeni nesillere sağlıklı aktarmak olduğunu vurguladı.

Ali Yalçın: Kapsayıcı eğitim ve kültür faaliyetleri

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genç Memur-Sen’in geniş bir kapsama sahip olduğunu söyledi. Yalçın, "35 yaş altı kamudaki görevliler olduğu gibi üniversitedeki gençler ve dışarıdaki gençlerin tamamını kuşatan geniş bir yelpazeye sahibiz" dedi ve yürütülen çalışmaları şöyle özetledi:

Yalçın, kuruluşun çalışmaları arasında liderlik akademileri, Kudüs Akademisi, Balkan Akademisi, Aile Akademisi ve Türk Dünyası Akademisi gibi programların yer aldığını belirtti. Ayrıca, "2 milyonu bulan kitabı, 500 bini aşan—600 bine varan öğrenciyle buluşturduk; okuyup üzerinde kritikler yapıp makaleleri yazıp daha sonra ödüllendirme süreçlerini yaptığımız 60 binden fazla öğretmenin içerisinde görev aldığı bir bilen ve bilge nesil çalışmasıyla Türkiye genelinde yoğun bir çalışma trafiği yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Genç Memur-Sen’in başlattığı 7 güzel adam kütüphaneleri projesinin 7 bölgeden yola çıkarak 81 ilin tamamına yayıldığını ve ilme, kültüre önemli katkı sağladığını vurguladı.

Afet hazırlıkları ve saha müdahaleleri

Genç Memur-Sen’in afet hazırlıklarına dikkat çeken Yalçın, örgütün 270 kişilik arama kurtarma ekibi kurduğunu, 6 Şubat depremi sırasında sahaya ilk intikal eden ekiplerden olduğunu ve onlarca hayat kurtarılmasına katkı sağladıklarını kaydetti. Yalçın, bu çalışmaların örgütün toplumsal sorumluluk anlayışını gösterdiğini belirtti.

Teşekkür ve gelecek vurgusu

Programın sonunda Yalçın, yürütülen çalışmalara destek veren kurumlara teşekkür etti: YTB, TİKA, Türk Dünyası Teşkilatı, sendikalar, üniversiteler, rektörler ve sivil kuruluşlar. Yalçın, "Bu bereket, bu heybet devam edecek" sözleriyle gençlerle birlikte sürdürülecek çalışmaların altını çizdi.

TÜRK DÜNYA’SININ GEÇMİŞİNİN VE GELECEK PROJEKSİYONUNUN GENÇLERLE PAYLAŞILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI AKADEMİSİ KAPSAMINDA ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.