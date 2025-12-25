Fransa’da Leasing Social: Dar Gelirlilere Elektrikli Araçta Yeni Destek

Fransa hükümeti, dar gelirli çalışanlara yönelik ulaşım desteği programı "Leasing Social" (Sosyal Kiralama) uygulamasını 30 Eylül tarihinde yeniden başlattı. Program, yeni elektrikli araçları uzun dönem kiralama ile erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Programun temel yapısı

Program kapsamında, kriterleri sağlayan yeni elektrikli araçlar en az 3 yıllık (36 ay) uzun dönem kiralama modeliyle sunuluyor. Resmi açıklamalara göre aylık kira bedelleri piyasa koşullarına göre 200 euronun altında tutuluyor; bazı tekliflerde ise 140 euro ve altına kadar indiği belirtiliyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Yetkili kurumların belirlediği şartlara göre destekten yararlanabilmek için başvuru sahibinin Fransa’da ikamet eden aktif çalışan olması ve gelir şartını karşılaması gerekiyor. Gelir kriteri, Fransa’daki vergi sisteminde kullanılan yıllık kişi başı gelir göstergesi üzerinden hesaplanıyor ve üst sınır 16 bin 300 euro olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca başvuru sahibinin işe gidiş-geliş veya görev gereği araca ihtiyaç duyduğunu kanıtlaması isteniyor. Bu kapsamda ya kişisel aracıyla iş amaçlı yılda 8 bin kilometrenin üzerinde yol yapması ya da ev-iş güzergahında tek yön mesafenin 15 kilometreyi aşması gibi koşullar aranıyor.

Araç için çevresel ve teknik kriterler

Kiralık araçların "yeni" ve tam elektrikli olması zorunlu; ikinci el veya sonradan elektrikliye dönüştürülenler kapsam dışı bırakılıyor. Resmi simülatör ve kılavuzlarda araçların asgari çevresel puan/eko-skor barajını geçmesi gerektiği, aracın 2,4 tonun altında olması ve liste fiyatının KDV dahil 47 bin euronun üstüne çıkmaması gerektiği belirtiliyor.

Mali destek ve hedefler

Program, kira bedelini düşürmeye yönelik bir destek modeli olarak uygulanıyor ve devlet katkısı 7 bin euroya kadar çıkabiliyor. Hükümet, 2025 döneminde program kapsamında en az 50 bin elektrikli aracın kiralanmasını hedefliyor. Ayrıca düşük emisyon bölgeleri (ZFE) içinde yaşayan veya çalışanlar için 5 bin araçlık özel kontenjan ayrıldı.

Başvuru durumu

Fransız otomotiv basınında Aralık sonunda yayımlanan değerlendirmelere göre, 2025 programında yaklaşık 48 bin 400 başvuru dosyası tamamlandı. Bütçenin tamamen dolmaması nedeniyle, 3 binin üzerinde ek başvurunun daha karşılanabileceği ifade ediliyor.

