Buldan'da Tescilli Sultaniye ve Süperior Üzümler İçin Bağlarda Budama Başladı

Buldan’da tescilli sofralık üzümler için bağlarda iplik sökme, budama ve gübreleme çalışmaları başladı; hasat Temmuz ayında başlayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:53
Denizli'nin tescilli sofralık üzümlerinin yetiştiği Buldanda bağlarda yeni sezon hazırlıkları hızlandı. Üreticiler, iplik sökme ve budama çalışmalarına başladı.

Sabahın ilk saatlerinde çalışma

Turfanda çekirdeksiz Sultaniye ve Süperior üzümleriyle bilinen Buldan'da, hasat sezonu Temmuz ayında başlayacak. Budamacılar, sabahın ilk saatleriyle birlikte bağlara girerek çalıştıklarını ifade etti.

Manisa Sarıgöl Dindarlı mahallesinden gelen budamacı İsmet Çelebi "Sabah 06.30 evimden çıkıyorum. Uzayan ve kuruyan çubukları keserek asmayı temizliyoruz" dedi.

Buldan Kadıköy mahallesinden bağlarda budama yapan Şahin Atalay "Sabah sekizde başlayıp öğle molasının ardından akşam dörde kadar budama yapıyoruz. Gelecek sezona daha iyi verim alabilmek için bu işlemleri yapmaktayız" dedi.

Üreticilerin uygulamaları ve tavsiyeler

Buldan Bölmekaya mahallesinde üzüm üreticiliği yapan Ramazan Uğuz, erkenci çeşitlerden olan Süperior cinsi üzümü yetiştirdiğini belirterek: " Şu anda budama mevsimindeyiz. İlkbaharda bağladığımız ipleri keserek budama işlemlerini yapıyoruz. Kuru dalları kesip tazeleme yapıyoruz. Daha sonra uzayan dalları iple bağlayacağız. Temmuz ayında da üzüm hasadımızı yapacağız. Bu arada gübreleme işlemlerini de yapacağız. Ben bağlarımda toprak işlemesiz tarım yapmaktayım. Ayrıca modern file tenteneleriyle asmalarımı doludan ve sıcaktan koruyorum. Aynı zamanda toprak işlemesiz tarım yaptığım için yüzde elli su tasarrufu sağlıyoruz. Böylelikle suyumuzu koruyoruz. Toprağımızın azot ihtiyacını bu şekilde organik olarak karşılıyoruz. Bu uygulamayla maliyetlerimizi düşürüyoruz. Üreticilerimizin de bu uygulamayla hem toprağımızı hem de suyumuzu koruyacaklarını düşünüyorum. Bunu tavsiye ediyorum" dedi.

2025 üretim verileri

Edinilen bilgilere göre Buldan’da 2025 yılında 2 bin 800 dekar alanda 7 bin 840 ton sofralık çekirdekli üzüm, 32 bin 199 dekar alanda 51 bin 518 ton sofralık çekirdeksiz üzüm yetiştirildi. Bin 215 dekar alanda da 432 ton kurutmalık çekirdeksiz üzüm üretimi gerçekleştirildi.

