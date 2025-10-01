Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbullu Çiftçilere 4 bin 920 kilogram Kanola Tohumu Dağıttı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, megakentteki üreticilere iki ayrı proje çerçevesinde toplam 4 bin 920 kilogram kanola tohumu dağıttı. Uygulama kapsamında 395 çiftçi tohum desteğinden yararlandı.

Projeler ve tören

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, il müdürlüğü tarafından "İstanbul İçin Kanola" ve "Yağ Bereketi Altın Tohum Kanola" projeleri hayata geçirildi. Silivri'de çiftçiler ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Ergin Toprak: Kent merkezlerinde çevreyle uyumlu üretim

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ergin Toprak, sadece kırsal alanlarda değil kent merkezlerinde de sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu üretim anlayışını uygulamaya çalıştıklarını belirtti. Toprak, etkinlikte şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizler tarımı yalnızca toprağa tohum atmak olarak değil, aynı zamanda gelecek nesillere güvenli gıda, yaşanabilir çevre ve bu üretim kültürünü aktarmanın bir yolu olarak görüyoruz."

Toprak ayrıca iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki gelişmelere değinerek, "Biz de bu çerçevede ülkemizdeki mevcut tarımsal kaynakların ve su kaynaklarının en etkin ve optimal biçimde kullanılması amacıyla tarımsal üretim planlaması modelini 2025 itibarıyla hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Toprak, kent tarımı kapsamında çevre dostu uygulamaları teşvik edecek, lojistik zincirini kısaltarak tüketiciye daha taze ve uygun maliyetli ürün sunacak yaklaşımlar geliştirdiklerini, dağıtılan tohumların ise milli tarım politikalarının yereldeki güçlü ve sürdürülebilir bir yansıması olduğunu vurguladı. "Çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diyerek üreticilere desteğin süreceğini belirtti.

Suat Parıldar: İstanbul tarımında Silivri'nin ağırlığı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul'un 746 bin dekarlık işlenen tarım arazisi, 80 bin büyükbaş hayvan, 170 bin küçükbaş hayvan, yaklaşık 8 bin hayvancılık işletmesi ve 18 bini aşkın balıkçısıyla değerli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Parıldar, kentte üretimi artırmak üzere projeler ürettiklerini ifade etti.

Parıldar, İstanbul'un kanola üretim verilerini paylaşarak, 2024'te 21 bin 500 dekarlık kanola üretim alanı bulunduğunu; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre 2025'te bu alanın 34 bin dekara yaklaştığını ve bunun 26 bin dekarının Silivri tarafından oluşturulduğunu aktardı. Parıldar, "Bugün dağıtacağımız tohumlarla toplam üretim alanımızın yüzde 40'ına yakın kısmının tohum tedarikini Bakanlığımız desteğiyle sağlamış olacağız." dedi.

Parıldar ayrıca bu yıl projeler sayesinde 12 bin dekarlık alanın tohum tedarikinin gerçekleştirildiğini ve 2024 faaliyetlerine ilişkin olarak İstanbul'da üreticilere toplam 505 milyon lira destek ödemesi yapıldığını, bunun 250 milyon lirasının Silivri'ye geldiğini belirtti. Üretim planlamasında 6 ürün artı yem bitkilerinin yer aldığını, planına uygun üretim yapan üreticiye mazotun tamamı ve gübrenin yüzde 50'sinin ödendiğini bildirdi.

Tarım sigortası (TARSİM) konusunda üreticileri uyararak, devlet desteğinin yüzde 70'e yakın olduğunu ve bu destek varken üreticileri TARSİM yaptırmaya davet etti: "Bu zorluğu kolaylaştırmak ve tedbir almak adına sizleri TARSİM yapmaya davet ediyorum."

Tohum dağılımının detayları

2025 yılı ÇKS verilerine göre İstanbul'da 34 bin 385 dekar, Silivri'de ise 25 bin 989 dekar alanda kanola ekimi yapıldı. Projeler kapsamında dağıtılan tohumların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: "İstanbul İçin Kanola" projesinde 130 çiftçiye 1.760 kilogram, "Yağ Bereketi Altın Tohum" projesinde ise 265 çiftçiye 3 bin 160 kilogram kanola tohumu verildi. Toplamda 395 çiftçiye iki proje kapsamında 4 bin 920 kilogram kanola tohumu dağıtılmış oldu.

