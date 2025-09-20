Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Okul Kantinleri Denetimi: Karekod ile Şeffaf Kontrol

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul kantin ve yemekhanelerinde hijyen ve mevzuat denetimlerinin karekod ve Tarım Cebimde uygulamalarıyla şeffaf yürütüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 22:25
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim öğretim yılının başlamasıyla kontrol görevlilerince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelerde resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları ve diğer hususlarda mevzuata uygunluk açısından titizlikle kontrol ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gıda işletmelerine yönelik kontrolün önemine işaret edilerek şu hususlar kaydedildi: "Değerli velilerimiz, 'karekod uygulaması' ile işletmelerin denetim süreçlerini şeffaf şekilde paylaşıyor, gıda güvenilirliğini birlikte sağlıyoruz. 'Tarım Cebimde' uygulaması ile kontrol sizde!"

