DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.449.059,46 -0,58%

Tariş 2025-2026 Kuru İncir Alım Fiyatlarını Açıkladı

Tariş, 2025-2026 kuru incir sezonu alım fiyatlarını açıkladı: A1 kalite 300 TL/kg, yemeklik 550 TL/kg; alım hedefi 4 bin ton, rekolte ~80 bin ton, ihracat 35 ülke.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:09
Tariş 2025-2026 Kuru İncir Alım Fiyatlarını Açıkladı

Tariş 2025-2026 Kuru İncir Alım Fiyatlarını Açıkladı

Fiyatlar, hedefler ve ihracat beklentisi

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, 2025-2026 kuru incir sezonu için alım fiyatlarını açıkladı.

Yönetim kurulu üyeleri, hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere Tariş İncir Birliği Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Kacar, sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "A1 kalite incirin kilogram fiyatı 300 lira, yemeklik incirin fiyatı ise 550 lira olarak belirlendi."

Kacar, bu yıl incirin kalitesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti. "Geçen yıl üreticilerimizden 2 bin 700 ton incir almıştık. Bu yıl alım hedefimiz 4 bin ton. Rekoltenin yaklaşık 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz," dedi.

Aldıkları incirin %30'unu iç piyasaya verdiklerini ve yaklaşık 35 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kacar, kuru incir ihracatının yıllık yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu ve bu rakamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı, üreticiler için belirlenen alım fiyatları ve ihracat hedefleri açısından önemli mesajlar içerdi.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar (sol 2), 2025-2026 kuru incir sezonu için...

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar (sol 2), 2025-2026 kuru incir sezonu için alım fiyatlarını açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri, hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere Tariş İncir Birliği Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar (sol 2), 2025-2026 kuru incir sezonu için...

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dmitriyev: Merz AB’nin enerji intiharını durdurur, Rusya yeniden ortak olur
2
Altın kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri
3
İstanbul Havalimanı'nda Üç Pistte Eş Zamanlı Uçuş Dönemi Başlıyor
4
Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı
5
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması açıldı
6
Tariş 2025-2026 Kuru İncir Alım Fiyatlarını Açıkladı
7
Güney Kore Menşeli Yassı Çelik (Kalın Levha) İthalatına Kesin Dampinge Önlem

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı