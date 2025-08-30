Tariş 2025-2026 Kuru İncir Alım Fiyatlarını Açıkladı

Fiyatlar, hedefler ve ihracat beklentisi

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, 2025-2026 kuru incir sezonu için alım fiyatlarını açıkladı.

Yönetim kurulu üyeleri, hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere Tariş İncir Birliği Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Kacar, sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "A1 kalite incirin kilogram fiyatı 300 lira, yemeklik incirin fiyatı ise 550 lira olarak belirlendi."

Kacar, bu yıl incirin kalitesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade etti. "Geçen yıl üreticilerimizden 2 bin 700 ton incir almıştık. Bu yıl alım hedefimiz 4 bin ton. Rekoltenin yaklaşık 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz," dedi.

Aldıkları incirin %30'unu iç piyasaya verdiklerini ve yaklaşık 35 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Kacar, kuru incir ihracatının yıllık yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu ve bu rakamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı, üreticiler için belirlenen alım fiyatları ve ihracat hedefleri açısından önemli mesajlar içerdi.

