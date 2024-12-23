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TARPOL Sektörel Araştırmalar Raporu Toplantısı: Tarımda Yeni Dönem

TARPOL'un düzenlediği toplantıda 75 milyondan fazla veri analiz edilerek yeni raporlar oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:51
TARPOL Sektörel Araştırmalar Raporu Toplantısı: Tarımda Yeni Dönem

TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu Bilgilendirme Toplantısı

Tarım Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Mehdi Eker, küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla verinin analiz edilmesiyle oluşturulan "TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu" hakkında önemli bilgiler paylaştı. Eker, bu rapora web tabanlı portal aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtti.

Tarım Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar

Toplantıda, tarım sektöründeki gelişmelere değinen Eker, tarımda büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zekanın kullanımının artarak önem kazandığını vurguladı. Eker, "TARPOL olarak, tarımsal strateji ve politika geliştirme çalışmalarımızı bu teknolojiler ışığında sürdürüyoruz ve çiftçilerimizin hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz," dedi.

Gıda Güvenliği ve Küresel Tehditler

Eker, sürdürülebilir gıda güvenliğinin önemini vurgulayarak iklim değişikliği, salgın hastalıklar, afetler ve ticari ambargolar gibi unsurların gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. "Küreselleşme ve değişen tüketim alışkanlıkları birçok kişiyi açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya bırakıyor," diye ekledi.

TARPOL'un Hedefleri

Eker, TARPOL'un misyonunun, sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamak, iklim değişikliklerine uyumlu ve rekabetçi bir tarım sektörü oluşturmak olduğunu belirtti. "Ülkesel ve küresel gelişmeleri takip ederek tarım sektörüne projeler geliştirmek ve dönüşümü sağlamak için çalışıyoruz," dedi.

Yeni Raporun İçeriği

Raporun ilk aşamasında tarım ve gıda sektörü makro verileri ve bitkisel üretim ile hayvancılıkla ilgili araştırmalar yer alırken, ikinci aşamada iklim, toprak ve su kaynaklarına ilişkin verilerin analiz edileceği bildirildi. Ek olarak, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanılarak tarım sektöründe ileri tahmin modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eker, konuşmasını örneklerle tamamlayarak, raporda sunulan verilerin önemine dikkat çekti.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik...

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu Bilgilendirme Toplantısı, Politika Geliştirme Merkezi'nde düzenlendi. TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik...

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu Bilgilendirme Toplantısı, Politika Geliştirme Merkezi'nde düzenlendi. TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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