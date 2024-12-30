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TARSİM Heyeti Antalya'da Devlet Destekli Sera Sigortası Toplantısında Buluştu

TARSİM heyeti, Antalya'da düzenlenen Devlet Destekli Sera Sigortası Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:15
TARSİM Heyeti Antalya'da Devlet Destekli Sera Sigortası Toplantısında Buluştu

Devlet Destekli Sera Sigortası Tanıtım Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Devlet Destekli Sera Sigortası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantı, tarım sigortalarının öneminin vurgulanması açısından önemli bir platform sağladı.

Toplantıda Kimler Yer Aldı?

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Antalya Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ile Antalya il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ayrıca TARSİM Genel Müdürlük ve TARSİM Antalya Bölge Müdürlüğünden yetkililerin yanı sıra çok sayıda üretici ve yetiştirici de buluşmada yer aldı.

Konuşmalar ve Hasar Ödeme Çekleri

Toplantının açılışını Antalya Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Asım Karabulut gerçekleştirdi. TARSİM Yönetim Kurulu Üyeleri Engürülü ve Özdemir de toplantıda konuşmalar yaparak, sera sigortasının sağladığı avantajları aktardı. Program kapsamında, bu yıl seraları zarar gören ve hasar ödemesi alan sigortalı üretici ve yetiştiricilere temsili hasar ödeme çekleri takdim edildi.

Soru-Cevap Seansı

Toplantı, üreticilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Bu etkinlik, katılımcılara tarım sigortaları hakkında daha fazla bilgi edinme ve deneyim paylaşma fırsatı sundu.

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