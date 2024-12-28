TBB'den Döviz Banknotlarının Kabulü Hakkında Açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Birlik, bankaların döviz banknotlarını kabul ettiğini bildirdi. Bu konuda yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin yaşanan tereddütler üzerine detaylı bilgi verildi.

Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup, bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.