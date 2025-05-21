TBMM KİT Komisyonu'nda Kıyı Emniyeti ve Denizcilik İşletmeleri Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu'nda Denizcilik Hesapları Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ile netice hesapları değerlendirildi.

Kıyı Emniyeti'nin Gelecek Hedefleri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, komisyona kurumun faaliyetlerine dair bir video sunumu gerçekleştirdi. 2025 yılı itibarıyla filolara katılacak 6 kılavuzluk hizmet botu ve 2 acil müdahale römorkörü ile kurumun hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor. 2027 yılında ise 132 araçlık deniz filosuna ulaşmayı planlıyor.

Kılavuzluk Hizmetlerindeki Artış

Kurumun kılavuzluk hizmetleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda kılavuz kaptan alma oranı, 2018'de %57,3 iken 2024'te %61,2, Çanakkale Boğazı'nda ise %45,4’ten %51,7’ye çıktı. Toplam yatırım gerçekleşme oranı ise 2022'de %96,3, 2023'te %98,7 ve 2024'te %99,7 olarak açıklandı.

Finansal Başarılara Dikkat Çekildi

2022’de yapılan fener ve tahlisiye ücretlerinde, 2021'den itibaren yaklaşık 5 katlık artış gerçekleşti. Bu sayede, 2023 yılında 8,91 milyar lira, 2024’te ise 15,13 milyar lira kar elde edilmesi bekleniyor. Kurum, 2023 yılında kamuya 7,4 milyar lira, 2024'te ise 16,8 milyar lira kaynak aktarmayı planlıyor.

Denizcilik İşletmelerinin Özelleştirme Süreci

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Şirvan Çalışkan, komisyona sunum yaparak, kuruluşun 1993’te özelleştirildiğini belirtti. Sarayburnu Limanı'nda geçen yıl 56 gemiye hizmet verildiğini ve yaklaşık 35 bin yabancı yolcu ağırladıklarını ifade etti. 2022’de 88 milyon 217 bin lira kar elde ettiklerini kaydetti.

Gelecek Planları

Çalışkan, özelleştirilmiş alanlardaki gözetim ve denetimlerinin sürdüğünü vurgulayarak, Bakanlığın özelleştirme kararlarının önemine değindi. Komisyon üyelerinin öneri ve sorularının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2021 ve 2022 hesapları ibra edildi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin hesapları ise genel görüşü alındı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüşüldü.