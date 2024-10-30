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TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili güncel kur tablosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:40
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel bir kur tablosu yayımladı. İşte döviz kurlarının detayları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03466
ALL Arnavutluk Lekı 0.37699
BHD Bahreyn Dinarı 90.8110
BDT Bangladeş Takası 0.28653
BAM Bosna-Hersek Markı 18.9027
BWP Botsvana Pulası 2.5612
BRL Brezilya Realı 5.9462
DZD Cezayir Dinarı 0.25647
CZK Çek Korunası 1.4600
IDR Endonezya Rupisi 0.00218
MAD Fas Dirhemi 3.4753
PHP Filipin Pesosu 0.58809
ZAR Güney Afrika Randı 1.9458
GEL Gürcistan Lari 12.4510
INR Hindistan Rupisi 0.40720
HKD Hong Kong Doları 4.4059
IQD Irak Dinarı 0.02614
ISK İzlanda Kronu 0.24959
KZT Kazakistan Tengesi 0.07011
KES Kenya Şilini 0.26543
COP Kolombiya Pesosu 0.00779
LYD Lübnan Dinarı 7.0940
HUF Macar Forinti 0.09087
MKD Makedonya Dinarı 0.60224
MYR Malezya Ringgiti 7.8192
MXN Meksika Pesosu 1.7011
EGP Mısır Lirası 0.70251
MDL Moldova Leyi 1.9081
NAD Namibya Doları 1.9460
NGN Nijerya Nairası 0.02084
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.0805
PLN Polonya Zlotisi 8.5390
RSD Sırp Dinarı 0.31664
SGD Singapur Doları 25.8681
SDG Sudan Poundu 0.05702
SYR Suriye Lirası 0.00263
SZL Svaiziland Lilangeni 1.9459
THB Tayland Bahtı 1.0145
TND Tunus Dinarı 11.0257
TMT Türkmenistan Manatı 9.7838
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82980
OMR Umman Riyali 88.9346
JOD Ürdün Dinarı 48.2597
VND Vietnam Dongu 0.00135
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.2284
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0711
NZD Yeni Zelanda Doları 20.4877

Yukarıda yer alan bilgiler, TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarını yansıtmaktadır ve piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.

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