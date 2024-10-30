TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel bir kur tablosu yayımladı. İşte döviz kurlarının detayları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03466 ALL Arnavutluk Lekı 0.37699 BHD Bahreyn Dinarı 90.8110 BDT Bangladeş Takası 0.28653 BAM Bosna-Hersek Markı 18.9027 BWP Botsvana Pulası 2.5612 BRL Brezilya Realı 5.9462 DZD Cezayir Dinarı 0.25647 CZK Çek Korunası 1.4600 IDR Endonezya Rupisi 0.00218 MAD Fas Dirhemi 3.4753 PHP Filipin Pesosu 0.58809 ZAR Güney Afrika Randı 1.9458 GEL Gürcistan Lari 12.4510 INR Hindistan Rupisi 0.40720 HKD Hong Kong Doları 4.4059 IQD Irak Dinarı 0.02614 ISK İzlanda Kronu 0.24959 KZT Kazakistan Tengesi 0.07011 KES Kenya Şilini 0.26543 COP Kolombiya Pesosu 0.00779 LYD Lübnan Dinarı 7.0940 HUF Macar Forinti 0.09087 MKD Makedonya Dinarı 0.60224 MYR Malezya Ringgiti 7.8192 MXN Meksika Pesosu 1.7011 EGP Mısır Lirası 0.70251 MDL Moldova Leyi 1.9081 NAD Namibya Doları 1.9460 NGN Nijerya Nairası 0.02084 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.0805 PLN Polonya Zlotisi 8.5390 RSD Sırp Dinarı 0.31664 SGD Singapur Doları 25.8681 SDG Sudan Poundu 0.05702 SYR Suriye Lirası 0.00263 SZL Svaiziland Lilangeni 1.9459 THB Tayland Bahtı 1.0145 TND Tunus Dinarı 11.0257 TMT Türkmenistan Manatı 9.7838 UAH Ukrayna Hryvnası 0.82980 OMR Umman Riyali 88.9346 JOD Ürdün Dinarı 48.2597 VND Vietnam Dongu 0.00135 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.2284 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0711 NZD Yeni Zelanda Doları 20.4877

Yukarıda yer alan bilgiler, TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarını yansıtmaktadır ve piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.