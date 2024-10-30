TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel bir kur tablosu yayımladı. İşte döviz kurlarının detayları:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03466
|ALL
|Arnavutluk Lekı
|0.37699
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.8110
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28653
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.9027
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5612
|BRL
|Brezilya Realı
|5.9462
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25647
|CZK
|Çek Korunası
|1.4600
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00218
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4753
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58809
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9458
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.4510
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40720
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.4059
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02614
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24959
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07011
|KES
|Kenya Şilini
|0.26543
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00779
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.0940
|HUF
|Macar Forinti
|0.09087
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60224
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.8192
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7011
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70251
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9081
|NAD
|Namibya Doları
|1.9460
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02084
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00268
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0805
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.5390
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31664
|SGD
|Singapur Doları
|25.8681
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05702
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00263
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.9459
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0145
|TND
|Tunus Dinarı
|11.0257
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7838
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82980
|OMR
|Umman Riyali
|88.9346
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.2597
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00135
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.2284
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0711
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.4877
Yukarıda yer alan bilgiler, TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarını yansıtmaktadır ve piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.