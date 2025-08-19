TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL karşılıkları aşağıda yer almaktadır.
Kur Tablosu
ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.03160 TL
ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.49062 TL
BHD - BAHREYN DİNARI: 108.3521 TL
BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.33620 TL
BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.3444 TL
BWP - BOTSVANA PULASI: 3.0637 TL
BRL - BREZİLYA REALİ: 7.5128 TL
DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31488 TL
CZK - ÇEK KORUNASI: 1.9516 TL
IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00252 TL
MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5348 TL
PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.71479 TL
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3191 TL
GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1460 TL
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46906 TL
HKD - HONG KONG DOLARI: 5.2362 TL
IQD - IRAK DİNARI: 0.03118 TL
ISK - İZLANDA KRONU: 0.33287 TL
KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07588 TL
KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.31617 TL
COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01017 TL
LYD - LİBYA DİNARI: 7.5344 TL
HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12128 TL
MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.77549 TL
MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6718 TL
MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.1744 TL
EGP - MISIR LİRASI: 0.84255 TL
MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4446 TL
NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3190 TL
NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02664 TL
UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00327 TL
PEN - PERU YENİ SOLU: 11.5734 TL
PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.2450 TL
RSD - SIRP DİNARI: 0.40735 TL
SGD - SİNGAPUR DOLARI: 31.8409 TL
SDG - SUDAN POUNDU: 0.06803 TL
SYP - SURİYE LİRASI: 0.00314 TL
SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3191 TL
THB - TAYLAND BAHTI: 1.2577 TL
TND - TUNUS DİNARI: 14.1932 TL
TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.6727 TL
UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 0.98758 TL
OMR - UMMAN RİYALİ: 106.0965 TL
JOD - ÜRDÜN DİNARI: 57.6146 TL
VND - VİETNAM DONGU: 0.00155 TL
ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.0919 TL
TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3575 TL
NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 24.2070 TL