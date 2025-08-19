DOLAR
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıkları bilgi amaçlı olarak listelendi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:43
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL karşılıkları aşağıda yer almaktadır.

Kur Tablosu

ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.03160 TL

ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.49062 TL

BHD - BAHREYN DİNARI: 108.3521 TL

BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.33620 TL

BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.3444 TL

BWP - BOTSVANA PULASI: 3.0637 TL

BRL - BREZİLYA REALİ: 7.5128 TL

DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31488 TL

CZK - ÇEK KORUNASI: 1.9516 TL

IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00252 TL

MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5348 TL

PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.71479 TL

ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3191 TL

GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.1460 TL

INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46906 TL

HKD - HONG KONG DOLARI: 5.2362 TL

IQD - IRAK DİNARI: 0.03118 TL

ISK - İZLANDA KRONU: 0.33287 TL

KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07588 TL

KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.31617 TL

COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01017 TL

LYD - LİBYA DİNARI: 7.5344 TL

HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12128 TL

MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.77549 TL

MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6718 TL

MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.1744 TL

EGP - MISIR LİRASI: 0.84255 TL

MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4446 TL

NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3190 TL

NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02664 TL

UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00327 TL

PEN - PERU YENİ SOLU: 11.5734 TL

PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.2450 TL

RSD - SIRP DİNARI: 0.40735 TL

SGD - SİNGAPUR DOLARI: 31.8409 TL

SDG - SUDAN POUNDU: 0.06803 TL

SYP - SURİYE LİRASI: 0.00314 TL

SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3191 TL

THB - TAYLAND BAHTI: 1.2577 TL

TND - TUNUS DİNARI: 14.1932 TL

TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.6727 TL

UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 0.98758 TL

OMR - UMMAN RİYALİ: 106.0965 TL

JOD - ÜRDÜN DİNARI: 57.6146 TL

VND - VİETNAM DONGU: 0.00155 TL

ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.0919 TL

TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3575 TL

NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 24.2070 TL

