TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde yer alıyor.
Kur Tablosu
Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı
ARS - ARJANTİN PESOSU - 0.02934
ALL - ARNAVUTLUK LEKİ - 0.50411
BHD - BAHREYN DİNARI - 109.7326
BDT - BANGLADEŞ TAKASI - 0.33997
BAM - BOSNA HERSEK MARKI - 24.8825
BWP - BOTSVANA PULASI - 2.9252
BRL - BREZİLYA REALİ - 7.7541
DZD - CEZAYİR DİNARI - 0.31939
CZK - ÇEK KORUNASI - 2.0125
IDR - ENDONEZYA RUPİSİ - 0.00248
MAD - FAS DİRHEMİ - 4.5713
PHP - FİLİPİN PESOSU - 0.72255
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI - 2.3882
GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ - 15.2674
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ - 0.46611
HKD - HONG KONG DOLARI - 5.3210
IQD - IRAK DİNARI - 0.03158
ISK - İZLANDA KRONU - 0.34214
KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ - 0.07602
KES - KENYA ŞİLİNİ - 0.32024
COP - KOLOMBİYA PESOSU - 0.01076
LYD - LİBYA DİNARI - 7.6675
HUF - MACAR FORİNTİ - 0.12533
MKD - MAKEDONYA DİNARI - 0.79186
MYR - MALEZYA RİNGGİTİ - 9.8546
MXN - MEKSİKA PESOSU - 2.2554
EGP - MISIR LİRASI - 0.85851
MDL - MOLDOVA LEYİ - 2.4865
NAD - NAMİBYA DOLARI - 2.3883
NGN - NİJERYA NAİRASI - 0.02776
UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU - 0.00340
PEN - PERU YENİ SOLU - 11.8119
PLN - POLONYA ZLOTİSİ - 11.4630
RSD - SIRP DİNARI - 0.41650
SGD - SİNGAPUR DOLARI - 32.2358
SDG - SUDAN POUNDU - 0.06893
SYP - SURİYE LİRASI - 0.00318
SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ - 2.3881
THB - TAYLAND BAHTI - 1.2995
TND - TUNUS DİNARI - 14.2780
TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI - 11.8230
UAH - UKRAYNA HRYVNASI - 0.99901
OMR - UMMAN RİYALİ - 107.4584
JOD - ÜRDÜN DİNARI - 58.3564
VND - VİETNAM DONGU - 0.00157
ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ - 12.3760
TWD - YENİ TAYVAN DOLARI - 1.3672
NZD - YENİ ZELANDA DOLARI - 24.2600
Not: Liste bilgi amaçlı hazırlanmıştır.