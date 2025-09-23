TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu: döviz kodları ve TL karşılıkları listesi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde yer alıyor.

Kur Tablosu

Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı

ARS - ARJANTİN PESOSU - 0.02934

ALL - ARNAVUTLUK LEKİ - 0.50411

BHD - BAHREYN DİNARI - 109.7326

BDT - BANGLADEŞ TAKASI - 0.33997

BAM - BOSNA HERSEK MARKI - 24.8825

BWP - BOTSVANA PULASI - 2.9252

BRL - BREZİLYA REALİ - 7.7541

DZD - CEZAYİR DİNARI - 0.31939

CZK - ÇEK KORUNASI - 2.0125

IDR - ENDONEZYA RUPİSİ - 0.00248

MAD - FAS DİRHEMİ - 4.5713

PHP - FİLİPİN PESOSU - 0.72255

ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI - 2.3882

GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ - 15.2674

INR - HİNDİSTAN RUPİSİ - 0.46611

HKD - HONG KONG DOLARI - 5.3210

IQD - IRAK DİNARI - 0.03158

ISK - İZLANDA KRONU - 0.34214

KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ - 0.07602

KES - KENYA ŞİLİNİ - 0.32024

COP - KOLOMBİYA PESOSU - 0.01076

LYD - LİBYA DİNARI - 7.6675

HUF - MACAR FORİNTİ - 0.12533

MKD - MAKEDONYA DİNARI - 0.79186

MYR - MALEZYA RİNGGİTİ - 9.8546

MXN - MEKSİKA PESOSU - 2.2554

EGP - MISIR LİRASI - 0.85851

MDL - MOLDOVA LEYİ - 2.4865

NAD - NAMİBYA DOLARI - 2.3883

NGN - NİJERYA NAİRASI - 0.02776

UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU - 0.00340

PEN - PERU YENİ SOLU - 11.8119

PLN - POLONYA ZLOTİSİ - 11.4630

RSD - SIRP DİNARI - 0.41650

SGD - SİNGAPUR DOLARI - 32.2358

SDG - SUDAN POUNDU - 0.06893

SYP - SURİYE LİRASI - 0.00318

SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ - 2.3881

THB - TAYLAND BAHTI - 1.2995

TND - TUNUS DİNARI - 14.2780

TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI - 11.8230

UAH - UKRAYNA HRYVNASI - 0.99901

OMR - UMMAN RİYALİ - 107.4584

JOD - ÜRDÜN DİNARI - 58.3564

VND - VİETNAM DONGU - 0.00157

ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ - 12.3760

TWD - YENİ TAYVAN DOLARI - 1.3672

NZD - YENİ ZELANDA DOLARI - 24.2600

Not: Liste bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

